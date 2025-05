Campanha do Agasalho em TOMAZINA

Norte Pioneiro solidário

A Campanha do Agasalho de Tomazina é uma iniciativa que visa arrecadar agasalhos, cobertores e outros itens de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqui estão algumas informações sobre a Campanha do Agasalho:

Objetivos

1. Arrecadar agasalhos: Coletar agasalhos e outros itens de inverno para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade.

2. Apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade: Fornecer apoio e conforto às pessoas que mais precisam durante o inverno.

3. Promover a solidariedade: Incentivar a solidariedade e a compaixão entre as pessoas, destacando a importância da ajuda mútua.

Itens Arrecadados

1. Agasalhos: Casacos, jaquetas, blusas e outros itens de vestuário para manter as pessoas aquecidas.

2. Acessórios: Luvas, chapéus, cachecóis e outros acessórios para proteger as pessoas do frio.

3. Roupas de cama: Cobertores, lençóis e outros itens de cama para manter as pessoas aquecidas e confortáveis.

Pontos de Arrecadações:

1. Secretaria Municipal de Assistência Social e CREAS ( Rua do Banco do Brasil).

2. CRAS ( Novo CRAS no Bairro Alto I, ao lado do Posto de Saúde).