Capela São Rafael é Patrimônio Histórico

Projeto de lei valoriza herança germânica

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (3), em redação final, o projeto de lei do deputado estadual Cobra Repórter (PSD) que reconhece a Capela São Rafael, localizada no Cemitério São Rafael, no município de Rolândia, como bem de relevante interesse histórico e cultural do Estado do Paraná. Agora, o projeto segue para sanção do governador Ratinho Junior.

A proposta já havia sido aprovada em dois turnos de votação no plenário da Alep. Com a aprovação em redação final, está pronta para virar lei. A iniciativa valoriza um importante símbolo da herança germânica católica, fundamental na formação cultural do Norte do Paraná.

A Capela São Rafael, cuja primeira estrutura de madeira foi concluída em 1937, representa a história e a fé dos imigrantes alemães que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da região. Em 1958, foi inaugurada a versão atual em alvenaria e pedras, que permanece até hoje como um marco para a comunidade local.

O projeto também abre caminho para que o Poder Executivo possa estabelecer parcerias com instituições públicas, privadas e até internacionais, com o objetivo de preservar e valorizar o espaço por meio de pesquisas, campanhas de conscientização e incentivo ao turismo cultural.

“Nosso objetivo é garantir que a Capela São Rafael seja preservada, restaurada e reconhecida como um símbolo da cultura germânica no Paraná. Essa iniciativa reforça o respeito à diversidade cultural e ao papel da imigração na formação da nossa sociedade”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Com a sanção do governador, a Capela São Rafael passará a integrar oficialmente o patrimônio histórico e cultural do Paraná, recebendo a atenção e os cuidados necessários para sua preservação e valorização.