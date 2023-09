CAPS de Bandeirantes realiza passeio terapêutico

Cuidado e Inclusão em Foco

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) vinculada a Secretaria de Saúde Municipal de Bandeirantes está revolucionando a abordagem terapêutica para seus pacientes por meio de passeios terapêuticos. Essa iniciativa, promovida pela Secretaria, visa proporcionar uma experiência terapêutica única para os usuários do CAPS, concentrando-se na humanização do tratamento e na promoção da recuperação em um ambiente de liberdade.

“O objetivo é oferecer aos pacientes uma forma diferente de cuidado e assistência, onde o ambiente natural e as atividades ao ar livre desempenham um papel fundamental na melhoria de seu bem-estar emocional e mental.” explica a secretaria de saúde Cristiane Caçador Araújo. O passeio terapêutico é uma parte vital do plano terapêutico, projetado para ampliar as possibilidades de tratamento e apoio para aqueles que estão sendo atendidos pelo CAPS.

Marcos Batista da Silva, diretor de Saúde Mental do município, enfatiza a importância dessas atividades no contexto do CAPS. Ele destaca que esse recurso é fundamental para fortalecer o acompanhamento e tratamento dos pacientes. Além disso, ele acredita que, ao organizar esses passeios terapêuticos, os usuários têm a oportunidade de reintegrar-se com suas famílias e a sociedade em geral, promovendo a inclusão social.

Essa iniciativa não apenas enriquece a vida dos pacientes, mas também destaca o compromisso do CAPS de Bandeirantes com a recuperação holística e a inclusão social de seus usuários. Através do cuidado diferenciado e da promoção da liberdade terapêutica, o CAPS está tornando o caminho da recuperação uma jornada mais acolhedora e significativa para todos os envolvidos.