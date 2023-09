Carlópolis poderá ganhar aeroporto (confira os vídeos)

Casal de empreendedores integra esforços para viabilização da iniciativa

Os empresários Tania Lopes Anselmo e João Alves Anselmo (foto) estão na linha de frente do plano de construção de um aeroporto em Carlópolis. Juntamente com organismos públicos e os governos paranaense e paulista, integram o conjunto de esforços para viabilização do gigantesco empreendimento.

Com a efetivação, beneficiará centenas de milhares de pessoas diretamente tendo em vista Angra Doce, como polo turístico e de negócios já praticamente acertado.

No final de julho deste ano, por meio de seus secretários de Turismo, Marcio Nunes e Roberto Lucena, Paraná e São Paulo assinaram um protocolo de intenções para o incentivo e promoção da Área Especial de Interesse Turístico Angra Doce.

A Área Especial fica no grupo formado pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes e seu entorno, com Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos, Jacarezinho e Salto do Itararé (PR) e de Chavantes, Ourinhos, Canitar, Ipaussu, Timburi, Piraju, Fartura, Bernardino de Campos, Itaporanga e Barão de Antonina (SP). Os norte-pioneirenses Andirá e Santana do Itararé também intencionam participação.

O documento estabelece a cooperação para o desenvolvimento não só turístico da região, como ainda a melhoria da qualidade na prestação dos serviços ampliando a renda e a geração de novas vagas de trabalho.

No caso estadual, a operacionalização se dará por meio de uma instituição que atua em programas de crédito em parceria com a secretaria das Cidades e seu ente vinculado, o Paranacidade. A Fomento Paraná é uma instituição financeira de economia mista organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado com capital social majoritariamente pertencente aos paranaenses.

É o caso do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Paraná (SFM), um programa destinado à promoção do desenvolvimento urbano, de serviços básicos e bens públicos necessários à modernização da estrutura das cidades.

Os municípios já ajustados estão no Rio Paranapanema, onde a Usina Hidrelétrica de Xavantes e seu reservatório ocupando uma área aproximada de 400 km².

A Master Cargas Brasil, que tem 24 anos, transporta 300 carretas por dia da cerveja Heineken partindo de Ponta Grossa, maior warehouse da companhia.

São 19 filiais e 3 milhões de m² de área útil. A especialidade é logística/transporte/armazenamento.

Tem nada menos do que 220 clientes entre os maiores do país e 9.500 contratos de trabalho/ano preparados para todos os modais de veículos de carga e descarga e, evidentemente, com todas homologações e certificações para operar.

A empresa é sediada em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), mas o casal está sempre no Norte Pioneiro, onde possui muitos amigos, inclusive tendo uma casa em Carlópolis.