Carlópolis sedia o VI simpósio estadual de fruticultura em ILHA

Evento reúne especialistas para debater avanços e desafios do setor no Paraná

Entre os dias 16 e 18 de junho, o município de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, vai sediar o VI Simpósio Estadual de Fruticultura, que será realizado na Ilha do Ponciano Centro de Eventos. O encontro reunirá especialistas de todo o país para debater práticas, avanços e oportunidades no setor de frutas.

O evento é promovido com apoio do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) e contará com palestras de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). A programação completa e o link para inscrições estão disponíveis online.

Segundo o agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural (Deral), Carlópolis foi escolhida por sua importância estratégica e econômica para a fruticultura. O município se destaca pela produção de frutas como goiaba, lichia, pitaya, abacate, atemoia, maracujá e manga, além de contar com cooperativas que já exportam para outros países.

Em 2023, Carlópolis produziu 37,7 mil toneladas de frutas, gerando um Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 162 milhões. Isso representa 2,3% da área cultivada, 2,8% da produção e 5,6% do valor total da fruticultura no Paraná. No ranking estadual, o município só fica atrás de Paranavaí, conhecido pela produção de laranja.

No Paraná, o setor de fruticultura movimentou, no ano passado, cerca de R$ 2,9 bilhões, com uma produção total de 1,4 milhão de toneladas em 54,3 mil hectares.