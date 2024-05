Cartão Vale-Alimentação à servidores siqueirenses

Prefeitura melhora qualidade do funcionalismo

A Prefeitura de Siqueira Campos concluiu a distribuição do Cartão Vale-Alimentação para todos os servidores municipais, reafirmando seu compromisso com a valorização e o bem-estar de seus colaboradores.

Na última semana, cada secretaria foi responsável pela entrega dos cartões a seus respectivos funcionários. O benefício já foi creditado no último dia 20, garantindo que todos os servidores possam usufruir dessa importante vantagem.

A iniciativa surgiu a partir dos esforços da gestão do Prefeito Germano, que sempre buscou formas de melhorar a qualidade de vida dos servidores municipais. Desde o início de sua administração, foram implementados reajustes salariais acima da inflação e salários pagos aos profissionais da educação que superam a média estadual. Além disso, Siqueira Campos se destaca como uma das poucas cidades do Brasil a manter os salários dos profissionais de enfermagem acima do piso nacional.

O benefício do Vale-Alimentação foi instituído pela Lei Municipal Nº 1.635/2023, elaborada pela atual gestão com o foco no bem-estar dos servidores. Desde abril de 2023, o benefício vinha sendo pago provisoriamente em folha de pagamento, com a previsão de concessão através de cartão ou ticket alimentação.

Todos os funcionários efetivos em atividade têm direito ao benefício, enquanto aposentados, pensionistas, estagiários, afastados e servidores comissionados não são contemplados.

Essa medida reforça o compromisso da Prefeitura de Siqueira Campos em valorizar seus servidores e promover uma gestão comprometida com a qualidade de vida e o reconhecimento dos seus colaboradores.