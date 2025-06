Casa Civil Regional e AMUNORPI FAZEM reunião em J. Távora

Será bastante prestigiada

No dia 29 de novembro ( sexta-feira), a Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio (foto) e a AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) promoverão uma importante reunião com representantes regionais e deputados. O evento acontecerá às 9h30m na Câmara de Vereadores de Joaquim Távora, localizada na Rua João Rodrigues de Almeida, 377, bairro São Lucas.

Presenças confirmadas :

Diretor Presidente da EPR , Marcos de Oliveira Moreira .

Diretor Geral da SEIL, José Brustolin Netto (foto abaixo em visita ao Npdiario em maio de 2022).

Superintendente da Casa Civil, Junior Weiller.

Diretor de Operações com Setor Público da Fomento Paraná, Mounir Chaowiche (foto então presidente da Companhia de Saneamento do Paraná/Sanepar em janeiro de 2018).

Secretário de Infraestrutura e Logística, Deputado Federal Sandro Alex (foto abaixo).

Deputados Estaduais Cobra Repórter, Luiz Cláudio Romanelli e Mauro Moraes.

A programação inclui apresentações e discussões que visam fortalecer iniciativas de segurança, turismo, cultura, e habitação na região, com destaque para o desenvolvimento municipal e apoio à famílias de baixa renda. Entre os temas que serão abordados estão:

Apresentação dos Novos Prefeitos:

Apresentação formal dos gestores recém-eleitos e seus projetos. Segurança: Discussão sobre os projetos "Olho Vivo" e "Programa Protetor" para melhorar a segurança pública.

Discussão sobre os projetos "Olho Vivo" e "Programa Protetor" para melhorar a segurança pública. Turismo: Iniciativas como o ATUNORPI, que visa inserir os municípios da região no mapa do turismo nacional, e o Núcleo Regional do Turismo, com estratégias para aumentar a arrecadação municipal através do turismo.

Iniciativas como o ATUNORPI, que visa inserir os municípios da região no mapa do turismo nacional, e o Núcleo Regional do Turismo, com estratégias para aumentar a arrecadação municipal através do turismo. Cultura: Mecanismos culturais que beneficiem os municípios, fortalecendo a identidade e a economia local.

Mecanismos culturais que beneficiem os municípios, fortalecendo a identidade e a economia local. Habitação: Propostas de regularização fundiária e construção de moradias para atender famílias de baixa renda.