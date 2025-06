Casa Civil reúne lideranças em J. Távora (vídeos)

Neste fim de semana, a Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro e a AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) promoveram uma importante reunião com representantes regionais e deputados. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores de Joaquim Távora, localizada na Rua João Rodrigues de Almeida, 377, bairro São Lucas.

Presenças de prefeitos e vereadores eleitos e também:, Secretário de Infraestrutura e Logística, Deputado Federal Sandro Alex. Deputados Estaduais Cobra Repórter, Luiz Cláudio Romanelli e Mauro Moraes. Diretor Geral da SEIL, Comandante e subcomandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, e Major Carlos Ricelle Leal, Major Ezequiel Siqueira, 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, José Brustolin Netto, Diretor de Operações com Setor Público da Fomento Paraná, Mounir Chaowiche. Diretor Presidente da EPR , Marcos de Oliveira Moreira, e superintendente da secretaria de Cidades, Ricardo Maia. A programação incluiu apresentações e discussões que visam fortalecer iniciativas de segurança, turismo, cultura, e habitação na região, com destaque para o desenvolvimento municipal e apoio à famílias de baixa renda. Entre os temas abordados: Apresentação dos Novos Prefeitos: Apresentação formal dos gestores recém-eleitos e seus projetos.

Apresentação formal dos gestores recém-eleitos e seus projetos. Segurança: Discussão sobre os projetos “Olho Vivo” e “Programa Protetor” para melhorar a segurança pública.

Discussão sobre os projetos “Olho Vivo” e “Programa Protetor” para melhorar a segurança pública. Turismo: Iniciativas como o ATUNORPI, que visa inserir os municípios da região no mapa do turismo nacional, e o Núcleo Regional do Turismo, com estratégias para aumentar a arrecadação municipal através do turismo.

Iniciativas como o ATUNORPI, que visa inserir os municípios da região no mapa do turismo nacional, e o Núcleo Regional do Turismo, com estratégias para aumentar a arrecadação municipal através do turismo. Cultura: Mecanismos culturais que beneficiem os municípios, fortalecendo a identidade e a economia local.

Mecanismos culturais que beneficiem os municípios, fortalecendo a identidade e a economia local. Habitação: Propostas de regularização fundiária e construção de moradias para atender famílias de baixa renda. Imagens: Aleksander Ferreira