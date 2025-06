Cisnorpi comemora 30 anos nesta terça-feira

Na sua sede no centro de Jacarezinho

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) realizou nesta terça-feira, dia 19, um evento pelo aniversário de 30 anos na frente de sua sede, no centro de Jacarezinho.

Houve atividade física, apresentação de coral do CAPS( Centro de Apoio Psicossocial), falas do presidente Marcelo Palhares e de Odair Oliveira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, palestra sobre Novembro Azul e atração cultural.

Ocorreu distribuição de cachorro quente, algodão doce, pipoca, torta salgada, bolo e refrigerantes até 13 horas.

Antonioni Palhares, o Tonyn (foto) Diretor Geral do Cisnorpi informou q1ue a entidade atende pacientes de 22 municípios da região (cerca de 300 mil pessoas) com consultas especializadas e eletivas.

Municípios de abrangência:

Barra do Jacaré

Cambará

Carlópolis

Conselheiro Mairinck

Figueira

Guapirama

Ibaiti

Jaboti

Jacarezinho

Japira

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Pinhalão

Quatiguá

Ribeirão Claro

Salto do Itararé

Santana do Itararé

Santo Antônio da Platina

São José do Boa Vista

Siqueira Campos

Tomazina

Wenceslau Braz.