Deputado propõe Arapongas como Capital DO OVO

O deputado estadual Cobra Repórter (foto) apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei para reconhecer oficialmente Arapongas como a “Capital Estadual do Ovo”, destacando a relevância do município na produção avícola do Paraná.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), Arapongas ocupa, desde 1978, o posto de maior produtor estadual de ovos de galinha. Em 2023, a cidade atingiu a impressionante marca de 35.790 mil dúzias, consolidando sua importância no setor.

“A avicultura de Arapongas se destaca não apenas pelo volume de produção, mas também pelos avanços tecnológicos e pelas práticas inovadoras adotadas no setor. Isso garante a qualidade dos produtos, gera empregos e fortalece a economia do Paraná”, enfatizou Cobra Repórter.

O parlamentar destacou ainda que o título de Capital Estadual do Ovo é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos produtores locais, que há décadas contribuem para o crescimento da avicultura no estado. Além disso, a iniciativa busca incentivar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor.

Cobra Repórter lembra ainda que já concedeu a Arapongas o título de Capital Moveleira do Paraná, por conta da importância da indústria moveleira no município. Com isso, já foram garantidos benefícios para a indústria.

O projeto agora segue para análise na Assembleia Legislativa do Paraná e, se aprovado, reforçará a identidade econômica de Arapongas como um dos polos mais importantes da avicultura no Brasil.