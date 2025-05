Colisão frontal na PR-439 em Jundiaí do Sul

No sentido Ribeirão do Pinhal à Santo Antônio

Aconteceu batida de frente entre um GM/Celta (placas de Cornélio Procópio) e um Toyota/Corolla (placas de Leópolis-PR) no KM 46 da PR-439, em Jundiaí do Sul.

A condutora do primeiro veículo, de 46 anos, e seu passageiro, 48, com ferimentos, encaminhados ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina.

O motorista do segundo carro, 60 anos, e acompanhantes, mulher, 40, rapaz, 17, e menino, sete anos, se machucaram e foram encaminhados também ao PS platinense também.

Tempo bom, pista simples, reta, curva aberta e aclive.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual Platina atendeu a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros de SAP.