Enterrados mortos do acidente nesta quinta em Jaboti: vídeo

Velório foi no Salão Paroquial Nossa Senhora das Dores

Exclusivo: Um acidente – ainda sem explicação – no KM 2 da PR-986 tirou as vidas de duas pessoas em torno de 23h40m desta terça-feira (dia 28), em Rolândia, no trecho entre Cambé, cidades perto de Londrina.

O motorista de uma Renault Master, Jean Carlos (fotos), de 31 anos, teve óbito imediato no local. O passageiro, amigo e funcionário, Patrick Vilas Boas (fotos), de 22 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

Já o condutor do caminhão, um gaúcho de 51 anos, não se machucou e não estava embriagado, segundo indiciou o etilômetro.