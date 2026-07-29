Enterrados mortos do acidente nesta quinta em Jaboti: vídeo

Velório foi no Salão Paroquial Nossa Senhora das Dores
Exclusivo: Um acidente – ainda sem explicação – no KM 2 da PR-986 tirou as vidas de duas pessoas em torno de 23h40m desta terça-feira (dia 28), em Rolândia, no trecho entre Cambé, cidades perto de Londrina.
O motorista de uma Renault Master, Jean Carlos (fotos), de 31 anos, teve óbito imediato no local. O passageiro, amigo e funcionário, Patrick Vilas Boas (fotos), de 22 anos, também não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.
Já o condutor do caminhão, um gaúcho de 51 anos, não se machucou e não estava embriagado, segundo indiciou o etilômetro.
A Van era ocupada pelos dois rapazes transportando caixas de papelão com morangos. O município é um dos maiores produtores dessa fruta do Paraná, inclusive com Indicação Geográfica (IG).
Jean trabalhava como produtor e também distribuidor, comercializando os morangos. Deixou a esposa, Jéssica, e uma filha de oito anos, Maria Vitória.
Patrick não era casado.
Ambos eram cavaleiros amadores e, por isso, será realizada Cavalgada como homenagem.
Os corpos, cuidados pela Funerária Renascer, estão sendo velados no Salão Paroquial Nossa Senhora das Dores (Rua XV de Novembro) e serão sepultados às 14 horas desta quinta-feira, dia 30, no Cemitério Municipal de Jaboti.