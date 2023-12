COMEÇA velório de duas horas de jovem ATINGIDO por RAIO

Iniciou 16 horas e será enterrado às 18 horas em Japira

Exclusivo: Um raio caiu em torno de 15h15m deste domingo, dia dez, no campo de grama do Estádio Municipal José Eleutério da Silva, na Vila São José, em Santo Antônio da Platina. Chovia forte na hora da fatalidade. O jovem japirense Caio Henrique de Lima Gonçalves (foto), de 23 anos, foi socorrido, mas não resistiu e perdeu a vida no Pronto Socorro Platinense.

Depois de encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML, foi liberado.

O corpo do rapaz está sendo velado pela Funerária Rainha das Colinas (Ibaiti) desde 16 horas desta segunda-feira, dia 11, no Centro Social de Japira (fotos) e será sepultado no Cemitério Municipal às 18 horas, com apenas duas horas. Familiares justificam que os mais próximos não suportam mais tanto sofrimento.

Os cinco que se machucaram inicialmente foran de Japira. Quatro tiveram queimaduras. Caio faleceu horas depois de atendido.

Caíque de Moraes, de 20 anos, está numa Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional de Santo Antônio da Platina.

Três platinenses sentiram dores de cabeças e resolveram ir ao Hospital Nossa Senhora da Saúde (Caíque, Elielton e Tiquinho, todos de 17 anos). Estão na enfermaria nesta segunda-feira, foram medicados e não inspiram maiores cuidados devendo receber alta amanhã.

Três japirenses permanecem internados sem risco de mortes: Alex, 15 anos, Bruno e Pedro, ambos com 25. Têm queimaduras pelo corpo.

Os atletas dos dois times (um Platinense e outro da cidade de Japira, cidade de 4.930 habitantes) estavam em campo quando duas descargas elétricas de um mesmo raio atingiram seis homens entre 15 e 35 anos na lateral do gramado e no centro.

Populares (entre torcedores e colegas) socorreram antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. "Cortou as línguas, "derreteu chuteiras", "cheiro forte de pele queimada" e outros comentários foram feitos pelos presentes.

