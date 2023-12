Prefeito ZEZÃO se solidariza com família de jovem de JAPIRA

Fatalidade provocou lamentos em todo Norte Pioneiro

O chefe do executivo de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, manifestou em Nota à Imprensa seus sentimentos sobre o óbito ocorrido por conta de um raio neste domingo, dia dez.

Em decorrência da tragédia acontecida na tarde deste domingo no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, quando um raio atingiu o campo de futebol ferindo gravemente cinco pessoas, onde infelizmente um jogador da equipe do município de Japira foi a óbito(Caio Henrique/Foto), o Município de Santo Antônio da Platina, se solidariza com as Famílias, com a equipe de futebol e com toda cidade de Japira.

Queremos também dizer que estamos empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível, pois diante de tamanha tragédia, provocada pela natureza, entendemos que seja o que nos cabe fazer.

Comunicamos ainda que as Equipes do Pronto Socorro foram reforçadas para que os demais pacientes também pudessem receber a atenção necessária.

José da Silva Coelho Neto/ Prefeito

