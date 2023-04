Comemorações de aniversário após a pandemia em Jacaré

Festejados os 123 anos de Jacarezinho

Jacarezinho completou 123 anos de emancipação política e iniciou as comemorações com o ato solene de Hasteamento das Bandeiras na Praça Rui Barbosa. Fora, sucesso com público sempre entusiasmado.

O evento contou com a participação dos Atiradores do Tiro de Guerra 05/007, do 2° Batalhão da Polícia Militar, da Banda de Música da Polícia Militar, dos alunos do Colégio Estadual Cívico Militar José Pavan, Equipe do Núcleo Regional de Educação e o Capítulo Jovens Cavalheiros do Norte Pioneiro – Ordem DeMolay. Prestigiaram o evento os Secretários Municipais, Vereadores, Diretores e Coordenadores das Escolas Municipais e comunidade em geral. Os pavilhões foram hasteados pelo Sargento Cláudio Rogério Souza Lopes, Prefeito Marcelo Palhares e Vice-Prefeita e Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes Patrícia Martoni. Após a execução dos Hinos Nacional e de Jacarezinho, o Padre Luiz Fernando de Lima e o Pastor Jorge Cesário proferiram uma bênção à cidade. Encerrada a solenidade, os presentes foram convidados a prestigiar o Desfile Cívico-Militar na Rua Paraná.

Desfile de aniversário leva grande público à Rua Paraná

O desfile cívico em comemoração ao aniversário de 123 anos de Jacarezinho levou grande público à Rua Paraná, na manhã deste domingo (02), dia do aniversário de emancipação política do município.

Entre entidades públicas e privadas, foram 32 participantes do desfile, o que garantiu a presença de milhares de pessoas ao evento.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) retomou uma tradição antiga na cidade, ao promover um desfile com os veículos, máquinas e caminhões adquiridos durantes esses pouco mais de dois anos de mandato. Desceram a Paraná 5 ônibus escolares, 18 automóveis, duas Vans, 4 pick-ups, 3 caminhões, duas pás-carregadeiras e uma retroescavadeira. No total, a atual gestão investiu cerca de R$ 6,5 milhões em maquinário e veículos nesse período.

Também estiveram presentes no Palanque Oficial a vice-Prefeita Patrícia Martoni, o deputado federal Pedro Lupion, vereadores, secretários e diretores municipais.

“Mais um evento muito bonito e com excelente participação popular. Nosso agradecimento a toda equipe da Educação e da Cultura e todos que fizeram parte do desfile. Estamos trabalhando muito para resgatar a autoestima do jacarezinhense, o amor pela cidade”, comemora Marcelo Palhares.

]