COMITÊ DA BACIA Hidrográfica do Norte PIONEIRO se REÚNE

Balanço e planos para 2025

Três Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) – Norte Pioneiro, Afluentes do Médio Iguaçu e Baixo Ivaí e Paraná 1 – se reúnem nesta semana, entre terça (19) e quinta-feira (21), para discutir temas relacionados à gestão da água no Paraná. Os encontros serão virtuais, com transmissão pelo YouTube. As ações estão previstas no plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT), órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês, com apoio técnico e financeiro.

NORTE PIONEIRO – O CBH Norte Pioneiro encerra as atividades de 2024 na terça-feira (dia 19) com a 26ª Reunião Ordinária.

Na pauta estão previstos a avaliação das ações desenvolvidas pelo comitê em 2024, o planejamento para 2025 e a apresentação de informes sobre a revisão do Plano de Bacia. Abrange 42 municípios.

O encontro será às 9h30m e é possível acompanhar as discussões por este link.

O Comitê das Bacias Hidrográfi dos Rios das Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 (CBH-NORTE PIONEI- RO) instituído pelo Decreto Estadual nº 5.427, de 22 de setembro de 2009, é um órgão colegiado com atribuições consultivas, deliberativas e normativas, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos

– CERH/PR, nos termos previstos na Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999, e no Decreto Estadual n° 2.315, de 17 de julho de 2000.

Tem por finalidade promover a gestão dos recursos hídricos e as ações de sua competência considerando como unidade de planejamento e gestão a totalidade das bacias hidrográficas, e articular a integração dos Sistemas Estaduais e Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e seus respectivos instrumentos de gestão, no âmbito de sua área.

Os CBHs são órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas e consultivas, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR, e têm o objetivo de contribuir para a aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos na sua área de atuação a fim de garantir o controle social da gestão das águas, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.726/1999e o Decreto Estadual nº 9.130/2010.