Concessionária CONTRATA 64 colaboradores

Junto com as obras de melhorias e a oferta de atendimento 24 horas aos usuários das rodovias PR-151 e PR-092, a atuação da EPR Litoral Pioneiro na região também movimenta a economia local. O início da operação das praças de pedágio em Sengés e Siqueira Campos gerou novos empregos diretos.

Foram contratados pela concessionária 64 colaboradores. Atuarão nas duas praças, que começam a funcionar no próximo dia 11 de março (terça-feira que vem). A seleção foi realizada durante mutirões de empregos realizados nos municípios.

“Este é mais um impacto positivo da atuação da concessionária nas cidades. Também é importante destacar o repasse do ISS aos municípios, que têm uma importante fonte de renda para as demandas locais”, avalia o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Os usuários contam ainda com a estrutura completa de atendimento operacional oferecida pela concessionária, com ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa e veículos de inspeção. O atendimento deve ser solicitado pelo número de emergência da concessionária: 0800 277 0153, contato 24h que também atende pelo WhatsApp.

Novas praças

A cobrança nas praças de pedágio de Sengés e Siqueira Campos começa no dia 11 de março (terça-feira). Além disso, já está em andamento a operação assistida, em que são realizados testes nas estruturas. Durante este período não há cobrança e os usuários que passam pelo local estão recebendo orientações sobre o funcionamento das praças.

Os valores das tarifas para as diferentes categorias estão disponíveis no link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/

A novidade neste contrato de concessão é que os usuários frequentes das rodovias recebem descontos com o uso da TAG para pagamento eletrônico: todos os veículos com o dispositivo recebem 5% de desconto no programa Desconto Básico de Tarifa (DBT).

Já os veículos de passeio (automóveis, caminhonetes com ou sem reboque e furgões) com o dispositivo, além dos 5% também recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no programa Desconto de Usuário Frequente (DUF). O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem.

Os descontos são distintos em cada uma das praças. Na praça de Sengés, o desconto em 30 passagens chega a 42,2%, enquanto na praça de Siqueira Campos a redução é de 98% em 30 passagens. A partir da trigésima passagem a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário.

Para ter acesso ao desconto, o motorista deve instalar em seu veículo sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.

Além disso, é possível calcular quanto de desconto será aplicado com a Calculadora DUF, que foi desenvolvida pela EPR Litoral Pioneiro. Basta acessar o link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/ e em ‘Calcule aqui seu DUF’ é preciso informar a praça de pedágio utilizada e inserir o número de viagens que serão feitas durante o mês. Imediatamente é apresentado ao usuário o valor pago na última passagem e a média do valor mensal.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, e as avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, que fazem o acesso ao Porto de Paranaguá. Estas rodovias percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba.

O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook), @EPRLPioneiro (Plataforma X) e no canal no WhatsApp exclusivo para usuários (https://whatsapp.com/channel/0029VaWkVCZ3GJP6kulLJO3T).