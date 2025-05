Confiram a agenda missionária do Frei WILSON BALBINO

Para este mês de maio

O Frei Wilson Balbino (foto e vídeo) divulgou sua agenda missionária para o mês de maio de 2025.

O religioso da Comunidade Católica Proclamai, reside em Santo Antônio da Platina.

Confiram abaixo as datas:

1 a 3 – Pilar / Paraguai

6 a 10 – Monte do Carmo / TO

Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

11 a 15 Arraias / TO

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios.

18 – Pouso Alegre / MG – Santuário Imaculada Conceição ( D. Malvina )

20 e 21 – Jaú / SP – 19h30

Paróquia Santa Helena e São Cura d’Ars.

25 – Santo Antônio da Platina / PR

Quadra da Matriz – 13h00

26 – Caieiras / SP – 19h30

Paróquia Santa Rita de Cássia.

28 / 05 a 08 / 06 – Campina Grande x Queimadas / Paraíba – Paróquia da Imaculada Conceição – Bairro do Ligeiro.