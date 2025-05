Convocação Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Mairinck

Assembleia Geral de ratificação

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Mairinck CONVOCA a categoria dos servidores públicos municipais vinculados ao Município de Conselheiro Mairinck, com base territorial no município, para assembleia geral de ratificação da fundação da entidade, a ser realizada no dia 18/11/2024, tendo como local a Rua Paraná, 253, Conselheiro Mairinck, às 18:30. Ordem do dia: 1) Ratificação da fundação do SINDSERV CONSELHEIRO MAIRINCK; 2) Assuntos gerais. Subscritor: Flávio Luiz de Faria.

Conselheiro Mairinck – PR, 23 de outubro de 2024.

Flávio Luiz de Faria

Presidente