Crescem PIBs de Santo Antônio e JACAREZINHO

O impacto da inovação no desenvolvimento econômico do Norte Pioneiro agora pode ser mensurado de forma concreta. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) mostra que, desde a criação do Sistema Regional de Inovação (SRI), em 2016, a região experimentou um crescimento significativo. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos cinco municípios que fazem parte da iniciativa aumentou, em média, 23,17%, entre 2011 e 2022, em comparação com as demais cidades da mesorregião (são 46 no total).

Os dados foram levantados em um estudo publicado na Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia (Repae), que analisou Santo Antônio da Platina e Jacarezinho (primeiro e terceiro maiores em população na região), pioneiros na participação do SRI, com apoio do Governo do Paraná e do Sebrae, entre 2011 a 2021.

O prefeito Professor Zezão (foto) obviamente ficou satisfação, “além da equipe da atual administração, também devemos agradecer os empreendedores que investem em nossa cidade”, disse na tarde desta segunda-feira, dia 28.

O chefe do executivo jacarezinhense, Marcelo Palhares (foto), enalteceu também “a força e o valor dos comerciantes, micros, pequenos e grandes, que acreditam em nosso potencial”, observou.

O secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços (Jacarezinho), Leandro Lima, e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina, Antônio Marcos de Souza, manifestaram satisfação.

O estudo completo pode ser acessado no link da Repae. A pesquisa contou com o apoio da Fundação Araucária e envolveu a participação de alunos de iniciação científica e outros pesquisadores de universidades do Paraná e de Goiás.