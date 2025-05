Curso APERFEIÇOA direitos das crianças

Parceria prefeitura/Senac em Bandeirantes

Foi concluído o curso de Aperfeiçoamento dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma iniciativa da prefeitura de Bandeirantes em parceria com o SENAC. Este programa foi uma oportunidade única para os membros do CMDCA e da Rede de Proteção aprimorarem seus conhecimentos e habilidades na defesa e promoção dos direitos dos jovens. Com a participação de profissionais da saúde, educação, assistência social, conselho tutelar e Ministério Público, além de outros integrantes da Rede de Proteção, o curso promete ser um marco na capacitação dos agentes envolvidos na tutela dos direitos infanto-juvenis.

A importância de tal aperfeiçoamento é inquestionável, visto que proporcionou aos participantes uma visão mais ampla e aprofundada sobre as complexidades das questões que envolvem crianças e adolescentes. Abordou temas essenciais que foram desde a legislação pertinente até as práticas mais eficazes no atendimento e na garantia dos direitos dessa população vulnerável. Além disso, a troca de experiências entre os diferentes profissionais enriqueceu o aprendizado e fomentou uma rede de apoio mais sólida e coesa.