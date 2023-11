Definido calendário dos Municipalistas

Luiz Romanelli e Edimar Santos discutiram atividades

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) e o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, discutiram neste início de semana um calendário de atividades da Frente Parlamentar de Promoção Municipalista, das Associações de Municípios e Consórcios Municipais criada pela Assembleia Legislativa do Paraná.

Coordenador da Frente Municipalista, o parlamentar disse que o colegiado vai debater em profundidade temas como educação, saúde, trabalho, qualificação profissional e meio ambiente. “Estas questões estarão entre as prioridades na agenda de 2024. A frente é um instrumento de apoio aos gestores municipais e vamos ser muito atuantes na defesa do municipalismo, que é a causa de todos nós”, afirmou.

O deputado reforçou que um dos objetivos da criação da frente parlamentar é fazer articulações com o Estado e também a União, em parceria com a AMP, para buscar soluções para as demandas de prefeitas e prefeitos. “O fato concreto é que queremos promover uma vida melhor para quem vive nas cidades paranaenses, sejam elas pequenas, médias ou grandes”, afirmou Romanelli.

O prefeito Edimar Santos destacou que a AMP quer promover reuniões frequentes com deputadas e deputados ao longo de 2024, com a participação efetiva de gestores dos municípios do Paraná. Ele acrescentou que a frente é uma das conquistas da mobilização “Sem repasse justo não dá”, deflagrada pela AMP com o apoio das 19 associações regionais de municípios e dos prefeitos e prefeitas do Estado. O movimento defende mais recursos para as cidades.

Membros – Além de Romanelli, a Frente Parlamentar de Promoção Municipalista, das Associações de Municípios e Consórcios Municipais será integrada pelos deputados estaduais Adão Litro (PSD), Anibelli Neto (MDB), Arilson Chiorato (PT), Bazana (PSD), Cristina Silvestri (PSDB), Cloara Pinheiro (PSD), Delegado Jacovós (PL), Do Carmo (União Brasil), Douglas Fabrício (CDN), Evandro Araújo (PSD), Fábio Oliveira (Podemos), Gilberto Ribeiro (PL), Goura (PDT), Luis Corti (PSB), Marcel Micheletto (PL), Marcia Huçulak (PSD), Mabel Canto (PSDB), Matheus Vermelho (PP), Requião Filho (PT), Samuel Dantas (SD), Soldado Adriano José (PP) e Tiago Amaral (PSD).

Participação – A reunião sobre a agenda da Frente Municipalista para 2024 contou com a participação do prefeito de Moreira Sales, Rafael Bolacha (MDB), da assessora jurídica do gabinete do deputado Romanelli, Alessandra Abraão, e da procuradora jurídica da AMP, Francine Frederico.