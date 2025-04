Dia das Crianças no Daj Resort & Marina

Confira as atrações infantis

Neste Dia das Crianças, o Daj Resort & Marina é o lugar ideal para viver um feriado recheado de diversão em família. Localizado em Ribeirão Claro, 390 km de Curitiba e de São Paulo, o resort oferece uma programação completa de atividades para os pequenos e momentos de descanso e lazer para os pais.

As crianças têm à disposição uma ampla gama de atrações, como playground, lagoa para pesca, campo de futebol, quadra de tênis, beach tennis, fazendinha com interação com animais, e o espaço kids com recreação monitorada. Além disso, o resort conta com uma piscina externa com borda infinita e uma vista deslumbrante para as montanhas, um chafariz e uma linda piscina interna aquecida com cromoterapia garantindo conforto e diversão o ano inteiro.

A gastronomia do Daj Resort & Marina também se destaca, oferecendo uma experiência gastronômica completa. No café da manhã, um buffet variado com opções para todos os gostos, incluindo pães artesanais, frutas frescas, sucos naturais e a famosa coalhada com frutas vermelhas. No almoço e jantar, pratos preparados com ingredientes frescos da região, com opções que vão desde a culinária local até receitas internacionais, atendendo a todos os paladares, incluindo opções para crianças.

As acomodações do resort são um capítulo à parte, com opções que garantem conforto e praticidade para toda a família. Com apartamentos modernos e espaçosos, equipados para proporcionar uma estadia tranquila, o Daj Resort & Marina é o local perfeito para quem busca um refúgio de paz e diversão em meio à natureza.

Além das atividades internas, Ribeirão Claro oferece passeios emocionantes, como tirolesa e voo de parapente, para quem busca um toque de aventura. Fazendas históricas de café também podem ser incluídas no roteiro bem como passeios de lancha e visita a cachoeiras.

O DAJ Resort & Marina é uma excelente opção para quem prefere viajar de carro, evitando os altos custos das passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba.

Site: www.dajresortemarina.com.br

Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto: Ponta da Garças (SD60) – Latitude: 23°17’40″S, Longitude: 049°44’15″W

