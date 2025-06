DJ Anabzzi destaca IMPORTÂNCIAS de PARCERIAS (vídeos)

Conheça a DJ que percorre rodeios e festas sertanejas

Reconhecida como a DJ dos rodeios e com uma carreira sólida que percorre grandes festas sertanejas e palcos de rodeios por todo o Brasil, DJ Anabzzi atribui boa parte do seu sucesso às parcerias que construiu ao longo de sua trajetória. De marcas de moda e beleza a empresas de educação e saúde, essas alianças vão além do profissional, trazendo benefícios que refletem diretamente em sua vida pessoal e performances.

“Ter bons parceiros é essencial para qualquer artista. Eles somam, trazem qualidade e nos ajudam a levar nossa melhor versão para o público. Sou muito grata por contar com parceiros tão incríveis, que fazem parte não só da minha carreira, mas também da minha vida. Sem eles, não seria possível manter o ritmo intenso de shows e compromissos”, destaca DJ Anabzzi.

Entre suas parcerias, estão:

•Paula Marques: Especialista em estética avançada e responsável por cuidar da pele da DJ, garantindo saúde e uma aparência impecável para os palcos e eventos.

•GSP Idiomas: Focada na educação, oferece aulas de idiomas como inglês, francês, espanhol e italiano. Anabzzi, em especial, está se dedicando ao francês.

•Personalize: Produz brindes personalizados de alta qualidade, traduzindo o estilo único da marca Anabzzi.

•Maria Flor: Marca de roupas femininas que veste a DJ para eventos e shows com peças marcantes e elegantes.

•Santa Lolla Ourinhos: Loja de sapatos e acessórios que complementa os looks da artista com sofisticação.

•Vanessa Carpejani: Personal trainer que ajuda Anabzzi a manter saúde e energia para suas apresentações intensas.

•Breed & Force Original: Marca de bonés personalizados que combina estilo e sofisticação ao visual da DJ.

•XD Produtora e Cenografia: Responsável pelo backdrop que acompanha os shows de Anabzzi, levando cenários de impacto por todo o Brasil.

•Os Vaqueiros: Loja de moda agro que oferece peças modernas e estilosas alinhadas ao universo sertanejo.

•Nallu Moda Store: Marca de roupas femininas que garante looks incríveis para o dia a dia e para os palcos.

Além dessas colaborações, DJ Anabzzi se destacou ao longo do ano ao lado de grandes artistas sertanejos e em programas de televisão, rádio e podcasts. Sua capacidade de criar conexões e entregar performances autênticas a consolidou como um dos principais nomes no cenário de rodeios no Brasil.

“Essas parcerias não só me ajudam a brilhar no palco, mas também fortalecem minha essência e meu propósito como artista. São elos que transcendem o trabalho e se transformam em parte da minha jornada”, finaliza Anabzzi.

A importância das colaborações é clara: artistas que constroem alianças estratégicas conseguem ir além e levar ao público não apenas talento, mas uma experiência completa e diferenciada. Para DJ Anabzzi, é esse conjunto de força e união que faz a diferença.