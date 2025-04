DJ DANY Freitas: profissionalismo e emoção (assistam)

Sucesso fruto de parcerias e comprometimento

A união entre a talentosa DJ Dany Freitas e a renomada S/A Eventos e Produções, aliada à já consolidada parceria com o Npdiario, marcam um novo patamar na realização de eventos. Essa sintonia representa um regitro histórico no segmento de festividades, unindo profissionalismo, criatividade e inovação para entregar experiências únicas e inesquecíveis.

Com uma carreira sólida e carisma inconfundível, DJ Dany Freitas traz sua energia contagiante e paixão pela música para somar à expertise nas produções de alto nível.

O resultado é uma proposta diferenciada, pensada nos mínimos detalhes para encantar e surpreender o público.

Cada evento é planejado com dedicação e excelência, garantindo uma experiência memorável, seja em festas corporativas, casamentos, aniversários ou grandes cerimônias. Mais do que som e luz, o conteúdo é emoção, com vibração e momentos que ficam para sempre na memória.

Se você busca qualidade, originalidade e um evento realmente marcante, essa parceria é a escolha ideal. Viva momentos incríveis com uma profissional top.

Fotos: Diogo Luiz

CONFIRA PRÓXIMAS DATAS:

19/04 Guilherme & Santiago

Wesceslau Braz.

25/04 BDAY 15

Bandeirantes.

26/04 Casamento

Andirá.

30/04 BDAY15

Cambará.

02/05 Barão Fest

Barão de Antonina (SP).