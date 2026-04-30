Confirmado domingo Passeio Motociclístico

Em comemoração ao aniversário do Motoclube Guardiões do Asfalto e do 2º BPM

No próximo domingo, dia três, confirmado o 7º Passeio Motociclístico em comemoração ao aniversário do Motoclube Guardiões do Asfalto e do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho.

A iniciativa começa a partir das oito horas da manhã, com recepção na sede da corporação no KM 17 da BR-153, onde os participantes serão recebidos até dez horas com café da manhã e credenciamento, no valor de 15 reais.

Banda ao vivo, praça de alimentação. bebidas e comidas típicas,brindes e troféus. Haverá viagem à estância Pedra do Índio, em Ribeirão Claro.

Solicitado levar um litro de leite, que será doado ao Lar São Vicente de Paulo de Jacarezinho

A Prefeitura de Ribeirão Claro também colabora.