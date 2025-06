Dra. Kele faz alertas à prefeitos e vereadores DO NORTE PIONEIRO

Evento reuniu dezenas de políticos

Exclusivo: Nesta quinta-feira, 21, o Ministério Público do Paraná, realizou uma importante reunião com prefeitos e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. O encontro aconteceu a partir das 9h15M no auditório da Casa da Cultura, localizado na Avenida Oliveira Motta, 815, no centro de Santo Antônio da Platina.

A reunião foi conduzida pela promotora de justiça Kele Cristiani Diogo Bahena. Durante o evento, foram abordados temas relacionados às atribuições do Mp, as metas e os projetos em andamento do Grupos Especializados na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (GEPATRIA) e do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMA).

A iniciativa contou com a presença de aproximadamente 350 pessoas, entre elas os futuros Prefeitos de Jundiaí do Sul, Arapoti, Abatiá, Itambaracá, Santo Antônio da Platina, Congonhinhas, Leópolis, Wenceslau Braz, Tomazina, Ribeirão Claro, Guapirama, Pinhalão, Andirá, Curiúva, Figueira, Santo Antônio do Paraíso, Salto do Itararé, Barra do Jacaré, Ibaiti, Jaboti, Nova Fátima, Bandeirantes, Japira, Cambará, Cornélio Procópio, Carlópolis, Jacarezinho e Quatiguá, que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025.

Também estiveram presentes alguns vereadores eleitos de Salto do Itararé, Cambará, Jacarezinho, Wenceslau Braz, Congonhinhas, Joaquim Távora, Pinhalão, Ibaiti, Andirá, Jaboti, Santo Antônio da Platina, Japira, Nova Fátima, Barra do Jacaré, Santa Mariana, Figueira, Ribeirão Claro, Conselheiro Mairinck, Curiúva, jundiaí do Sul, Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Arapoti, Santo Antônio do paraíso, Carlópolis, Itambaracá, Tomazina, Cornélio Procópio, Quatiguá, São José da Boa Vista, Bandeirantes e Uraí.

Prestigiaram o evento o dr. Maurício Kalache, Procurador de Justiça Coordenador do Centro de apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público, representando o Procurador-Geral de Justiça, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, representantes da Casa Civil, entre outras autoridades e servidores públicos.

Em seu discurso, o chefe do executivo Professor Zezão enfatizou ter procurado fazer sempre tudo com capricho, honestidade e da melhor forma possível, pois “o prefeito é um servidor público”.

O prefeito reeleito e presidente do Cisnorpí(Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, enalteceu o MP pelas orientações e postura firme para evitar os erros das administrações municipais.

Romanelli destacou a importância da interação dos gestores públicos com os órgãos de controle, como o MP e o Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Os novos gestores públicos têm que formar boas equipes técnicas. Quem não quiser ter problema, é só cumprir o ordenamento jurídico”, considerou o deputado, ressaltando ainda o trabalho de orientação da Associação de Municípios do Paraná (AMP).

O parlamentar também aconselhou prefeitos e prefeitas a refletir sobre as ações que pretendem realizar nas cidades. “Fundamentalmente, é preciso responder quatro questões: É legal? É moral? É necessário? É eficiente? Esta é uma reflexão importante. Se o gestor responder de forma afirmativa a estas perguntas, certamente o que estará fazendo vai ser uma boa política pública”, afirmou.

Presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, destacou o volume de recursos que o Estado vai disponibilizar para investimentos no próximo ano, priorizando os municípios. “O volume de recursos projetados pelo governo para 2025 é o maior da história. São R$ 6,3 bilhões para obras e ações para melhorar a vida das pessoas. Isso significa mais obras urbanas, como asfalto e outras melhorias, e também estradas rurais e de infraestrutura”.

Sublinhou a audiência pública realizada nesta semana no Parlamento que tratou da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025 e que teve ampla participação da sociedade. “O fato objetivo é que o governo estadual terá muitos recursos para investimento nos municípios. As prefeituras precisam preparar bons projetos para acessar este dinheiro. Trabalharemos juntos, para que mais benfeitorias cheguem à população”.

Na ocasião, a promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, coordenadora do GEPATRIA e do GAEMA, expôs as atribuições, metas de trabalho, atuais projetos dos Grupos Especializados de Santo Antônio da Platina, bem ainda apresentou algumas recomendações para a próxima gestão.

Ela alertou os presentes sobre os exageros de diárias para cursos fora das cidades de origem, “os governos estadual e federal oferecem cursos online gratuitos; há um exagero e abuso”, disse, solicitando também cuidados com o número dos comissionados, ponderou sobre a necessidade de projetos com embasamento jurídico e sempre previsões dos gastos, além dos cuidados com a corrupção e na escolha de assessores capacitados e honestos.

Fez algumas críticas, como, por exemplo: “Por que as prefeituras não tem ninguém para atender os telefones?”.

Dr. Joel, dentro de sua postura bem humorada, mas simultaneamente séria, lembrou que os adversários políticos “não gostam de vocês, se é que já têm essa informação”.

Dr. Kalache defendeu, entusiasticamente, os valores do regime democrático e se colocou à disposição para auxiliar os futuros mandatos.

A Promotora Kele avaliou positivamente o evento: “foi bastante agregador e mostrou o comprometimento da classe política eleita, para fins de continuidade e melhoramento das politicas públicas que já vem sendo desenvolvidas e acompanhadas pelo GEPATRIA e GAEMA”.

IMAGENS: Ruan Ferreira/Especial para o Npdiario