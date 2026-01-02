É de Ibaiti o primeiro bebê do ano na região

Nasceu no Hospital Nossa Senhora da Saúde

Nasceu às 8h09m no Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antônio da Platina, a primeira criança de 2026 no Norte Pioneiro. É um menino chamado Antônio, filho de Mariane e Amauri F. Rosa, de Ibaiti. Ele, caixa de uma cooperativa de crédito, e ela, professora de Inglês.

É o quinto filho do casal.

Pesa 3, 385 quilos e estatura 47,5 centímetros.

O obstetra foi Dr Lucas Dalaqua, anestesista Dr Hugo Dalaqua, instrumentador Alberto de Souza, técnica de enfermagem Mariza, enfermeira Ana Beatriz. e pediatra e neonatologista, doutora Carla Abreu.

O padre Héliton Ribeiro, amigo da família, reitor do Santuário Eucarístico Sagrado Coração de Jesus (Ibaiti) será padrinho de batismo do bebê. Ele passou na unidade de saúde para dar uma bênção.

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