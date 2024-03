Edimar Santos eleito secretário-geral da C.N.M. (confira vídeos)

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, foi eleito secretário-geral na Chapa 1/ CNM Independente, que concorreu à eleição para a escolha da nova Diretoria da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

A nova Diretoria é encabeçada por Paulo Ziulkoski, ex-prefeito de Mariana Pimentel (RS), que foi reeleito para um mandato de três anos.

A chapa do presidente reeleito recebeu 2088 votos e a Chapa 2, 1656 votos – diferença de 432 votos. A posse da nova Diretoria será durante a XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, de 20 a 23 de maio.

É a segunda vez que o Paraná ocupa um dos três cargos mais importantes (presidente, secretário-geral e tesoureiro) da Diretoria Executiva da maior organização de municípios da América Latina e uma das mais importantes do mundo. O outro dirigente da AMP, que ocupou a função de tesoureiro, foi o ex-prefeito de Barracão Joarez Henrichs.

O presidente Edimar Santos disse que vai pautar sua atuação na Diretoria da CNM adotando a mesma linha que já imprime à AMP, no Paraná, de fortalecimento do movimento municipalista e do desenvolvimento econômico e social das prefeituras.

“A AMP já está na vanguarda do movimento municipalista brasileiro. Vamos confirmar essa condição, mas agora na linha de frente da CNM. Com isso, poderemos reforçar a defesa dos interesses dos municípios brasileiros e, em especial, do Paraná”, comentou.

Abaixo, vídeo do governador apoiando Edimar: