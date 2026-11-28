No dia 17 de dezembro na Casa da Cultura

Santo Antônio da Platina receberá, no dia 17 de dezembro, uma quinta-feira, o Rock in Riso/Festival de Humor, evento que promete uma noite de diversão e muitas gargalhadas. A programação reúne três nomes conhecidos do humor brasileiro: Rodrigo Capella, Bruninho Manno e Victor Sarro.

As apresentações estão previstas para começar às 19h, na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina. A iniciativa é promovida pela W2 Eventos, em parceria com BManno.

A proposta é reunir diferentes estilos de comédia em um único palco, proporcionando ao público uma noite de entretenimento e descontração.

O festival tem classificação indicativa de 12 anos. Segundo a organização, o primeiro lote de ingressos está próximo do fim, com entradas anunciadas por R$ 50. A compra pode ser feita pela plataforma SLTicket.

A expectativa é atrair moradores de Santo Antônio da Platina e de cidades vizinhas, oferecendo uma opção de lazer e entretenimento na programação de dezembro.

Os interessados podem consultar informações e adquirir ingressos pelo site oficial: Rock in Riso – Festival de Humor.