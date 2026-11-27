A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou o Projeto de Lei nº 723/2025, que prevê a obrigatoriedade de recursos de acessibilidade em máquinas de cartão para pessoas com deficiência visual. A matéria recebeu parecer favorável do deputado estadual Cobra Repórter (PSD), relator do projeto.

De autoria dos deputados Evandro Araújo e Soldado Adriano José, a proposta altera o Código Paranaense de Defesa do Consumidor para garantir que pessoas com deficiência visual possam realizar pagamentos com cartão de crédito e débito de forma independente, segura e com privacidade, sem precisar da ajuda de terceiros para digitar senhas ou concluir transações.

Outros três projetos (nº 901/2025, nº 1.096/2025 e nº 48/2026) foram unificados à proposta e serão analisados conjuntamente.

Durante a discussão, foram ouvidas entidades e especialistas do setor, incluindo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), para avaliar as alternativas tecnológicas e a viabilidade das medidas.

Entre os recursos de acessibilidade previstos estão teclados físicos ou táteis, comandos sonoros, películas removíveis e conexões para fones de ouvido. As alternativas buscam facilitar o uso dos equipamentos sem exigir mudanças complexas ou custos excessivos.

Como relator, Cobra Repórter destacou a importância de garantir igualdade de condições no acesso aos serviços e respeito à autonomia das pessoas com deficiência. A iniciativa busca fortalecer os direitos dos consumidores e promover um atendimento mais inclusivo no Paraná.

Com a aprovação na comissão, a proposta segue a tramitação legislativa na Assembleia.