Com o projeto Horizonte Solar, desenvolvido em parceria com o Colégio Durval e a Tom
O talento e a dedicação de um jovem estudante de Andirá estão ganhando destaque na área científica. Pedro Cesar David, de 17 anos, participa da FICIÊNCIAS, em Foz do Iguaçu, representando o Colégio Estadual Durval Ramos Filho com um projeto de sustentabilidade desenvolvido por ele.
Intitulado Horizonte Solar, o trabalho foi elaborado pelo adolescente em parceria com o Colégio Durval e a Tom, com orientação dos professores Eduardo Siqueira e Cesar Henrique. A iniciativa tem como propósito contribuir com a sustentabilidade e apresentar benefícios que possam auxiliar pequenos agricultores.
Atualmente no 3º ano do Ensino Médio, Pedro construiu toda a sua trajetória escolar na rede pública, cursando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio no Colégio Estadual Durval Ramos Filho.
A participação na feira representa uma importante conquista para o estudante, que tem a oportunidade de apresentar suas ideias e conhecimentos em um evento científico, levando o nome de Andirá e de toda a região.
Família comemora conquista e pede apoio
O orgulho pela conquista é compartilhado pelos pais, Paulo Cesar David e Cristiane Fernanda da Silva David. Em uma mensagem de incentivo, a mãe destacou a emoção de acompanhar o filho conquistando espaço por meio da educação pública, da criatividade e do interesse pela ciência.
Ela também ressaltou a importância de incentivar os jovens a desenvolverem projetos capazes de contribuir com a sociedade e transformar o futuro.
Neste momento, a família pede a participação da comunidade na votação do projeto. A orientação é curtir, comentar e compartilhar o vídeo de Pedro publicado no perfil oficial do Colégio Estadual Durval Ramos Filho, de Andirá, no Instagram.
A mobilização busca ampliar a visibilidade do Horizonte Solar e fortalecer a participação do estudante na feira.
A conquista de Pedro também evidencia a importância da escola pública como espaço de incentivo ao conhecimento, à pesquisa e ao desenvolvimento de ideias inovadoras.
Para a família e a comunidade escolar, cada curtida é uma forma de reconhecimento ao esforço do estudante e de incentivo para que continue trilhando o caminho da ciência e da inovação.