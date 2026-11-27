Com o projeto Horizonte Solar, desenvolvido em parceria com o Colégio Durval e a Tom

O talento e a dedicação de um jovem estudante de Andirá estão ganhando destaque na área científica. Pedro Cesar David, de 17 anos, participa da FICIÊNCIAS, em Foz do Iguaçu, representando o Colégio Estadual Durval Ramos Filho com um projeto de sustentabilidade desenvolvido por ele.

Intitulado Horizonte Solar, o trabalho foi elaborado pelo adolescente em parceria com o Colégio Durval e a Tom, com orientação dos professores Eduardo Siqueira e Cesar Henrique. A iniciativa tem como propósito contribuir com a sustentabilidade e apresentar benefícios que possam auxiliar pequenos agricultores.

Atualmente no 3º ano do Ensino Médio, Pedro construiu toda a sua trajetória escolar na rede pública, cursando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio no Colégio Estadual Durval Ramos Filho.

A participação na feira representa uma importante conquista para o estudante, que tem a oportunidade de apresentar suas ideias e conhecimentos em um evento científico, levando o nome de Andirá e de toda a região.