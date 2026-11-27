E futuro Procurador-geral do Estado

O governador eleito do Paraná, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira (27) Lucas Alves de Lima Barros de Góes (fotos acima) como secretário de Estado chefe da Casa Civil e Vinícius Klein (foto abaixo) como futuro procurador-geral do Estado (PGE). Os dois nomes passam a integrar a equipe que assumirá o governo em janeiro de 2027.

Servidor público federal de carreira há mais de 17 anos, Lucas Góes possui ampla experiência na administração pública, articulação política, relações institucionais e coordenação governamental. Atualmente, exerce o cargo de chefe de gabinete de Moro no Senado Federal. Já Klein é procurador do Estado desde 2008 e reúne experiência na administração estadual e trajetória acadêmica na Universidade Federal do Paraná (UFPR), com atuação nas áreas de Direito Civil, Desenvolvimento Econômico, regulação e concorrência.

As escolhas seguem a orientação de Moro de formar um governo com perfil técnico, comprometido com a eficiência administrativa, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a segurança jurídica. O governador eleito tem defendido uma administração enxuta, profissional e voltada à melhoria dos serviços prestados à população.

“Estamos formando um governo com pessoas qualificadas, que tenham compromisso com o Paraná e capacidade de entregar resultados. Queremos uma administração eficiente, integrada e responsável, com profissionais preparados para enfrentar os desafios do Estado e transformar as prioridades em ações concretas para a população”, afirmou Moro.

Casa Civil – Ao longo de sua trajetória, Lucas Góes exerceu funções técnicas e estratégicas em diferentes órgãos do Governo Federal. No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, chefiou a Assessoria Parlamentar. Também atuou na articulação institucional, parlamentar e federativa junto aos gabinetes ministeriais da Controladoria-Geral da União (CGU) e de órgãos da Presidência da República.

O futuro secretário da Casa Civil tem passagens pelo Ministério da Previdência Social, Ministério da Justiça e Ministério Extraordinário da Segurança Pública, com experiência em assessoramento técnico, formulação de políticas públicas, elaboração legislativa e articulação institucional.

Góes também atuou na governança de empresas estatais, tendo integrado conselhos de administração, entre eles o da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Foi membro titular do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Casa Civil é uma das principais estruturas de coordenação do governo estadual. Cabe ao secretário-chefe acompanhar a execução das prioridades estabelecidas pelo governador, integrar o trabalho das secretarias e organizar a articulação política e institucional do Executivo. A pasta também atua na interlocução com a Assembleia Legislativa e outros Poderes, além de acompanhar agendas estratégicas e demandas que envolvem diferentes áreas da administração.

Procuradoria – Klein atua desde abril de 2015 na Assessoria Técnica do Procurador-Geral, tendo participado e presidido comissões e grupos de trabalho da administração estadual. Também é secretário-executivo do Fórum Nacional das Consultorias das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (FONACON).

Professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) desde 2015, Klein leciona na graduação e nos programas de mestrado e doutorado. É coordenador do Núcleo de Direito e Economia da universidade (NEDE-UFPR) e possui doutorados em Direito Civil, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e em Desenvolvimento Econômico, pela UFPR. Sua produção acadêmica aborda temas como Direito Contratual, regulação e concorrência.

A Procuradoria-Geral do Estado representa o Paraná judicial e extrajudicialmente e presta consultoria jurídica ao Executivo. Entre suas atribuições estão analisar contratos e atos administrativos, orientar decisões do governo, defender o patrimônio público e atuar na cobrança da dívida ativa.

Moro espera que a instituição tenha uma atuação moderna e eficiente, contribuindo para a segurança jurídica e para a execução responsável das políticas públicas.

Equipe do novo governo

Com os anúncios de Lucas Góes para a Casa Civil e Vinícius Klein para a Procuradoria-Geral do Estado, Moro amplia a composição da equipe que assumirá o governo do Paraná em 6 de janeiro de 2027, data da posse. Até o momento, foram anunciados os seguintes nomes para o futuro governo:

Pricilla Maria Santana – Secretaria da Fazenda

Fátima Gavioli – Secretaria da Educação

Edson Vasconcelos – Secretaria de Infraestrutura e Logística

Fabiano Bordignon – Secretaria da Segurança Pública

Carlos Fernando dos Santos Lima – Secretaria Anticorrupção

Ricardo Akel – Secretaria da Saúde

Fernando Hideyo Yokemura – Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial

Lucas Alves de Lima Barros de Góes – Secretaria de Estado chefe da Casa Civil

Vinícius Klein – Procuradoria-Geral do Estado

Moro deverá anunciar os demais integrantes do secretariado até o dia 6 de janeiro, data em que toma posse como governador do Paraná.

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