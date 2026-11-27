Parlamentar ainda não decidiu se aceitará

O deputado federal reeleito Pedro Lupion, presidente do partido Republicanos no Paraná, foi convidado pelo governador eleito, Sérgio Moro(PL), para assumir uma supersecretaria anexando as Pastas da Agricultura, Desenvolvimento Sustentável (Meio Ambiente) e talvez mais uma ainda a ser definida.

O chamamento aconteceu em reunião na tarde desta quinta-feira (dia 26) no escritório do senador, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 555, Centro Empresarial Eng. José Joaquim, no centro de Curitiba.

O parlamentar, que tem apenas 43 anos, confirmou a notícia ao Npdiario, só que ainda não decidiu se aceitará, mesmo ficando honrado e grato pela lembrança.

O mandato de lupion como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária termina em fevereiro de 2027 . Após ser reeleito em dezembro de 2024 para um novo ciclo de dois anos (biênio 2025–2027), o próprio parlamentar confirmou que deixará o comando da FPA em 2027, uma vez que o regimento interno não permite uma nova reeleição consecutiva.

É, hoje, considerado um líder nacional.

Caso aceite, não precisará renunciar ao mandato e, sim, apenas se licenciar. O suplente é o pastor curitibano da Assembleia de Deus Carlos Eduardo Neres Lourenço(Republicanos).

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