Promovida pelo LIDE Paraná a premiação reuniu 150 indicados, 45 finalistas e 15 categorias

A deputada estadual Maria Victoria (PP) participou na terça-feira (24), em Curitiba, da entrega do Prêmio Líderes Regionais LIDE Paraná 2026. Em 2026, em sua 6ª edição, a premiação teve a Positivo Tecnologia como protagonista, com três reconhecimentos, incluindo o título de Melhor Empresa do Ano.

“O prêmio valoriza personalidades que são orgulho para o Paraná. Empresários e empresárias que geram empregos, renda, desenvolvimento econômico. Que possamos, através do diálogo, continuar a construir políticas públicas de qualidade, que fomentem a economia, inovação com sustentabilidade e consolidem um Paraná, cada vez, melhor para todos”, disse a deputada que representou a Assembleia Legislativa no evento.

A cerimônia foi realizada na Casa Paraná Business, espaço que abriga a sede do LIDE Paraná. Instalado em um palacete histórico de Curitiba, o local passou a ser também o cenário de celebração do potencial empresarial paranaense.

“Por trás de cada empresa e de cada trajetória empresarial existem decisões, investimentos, geração de empregos e contribuições importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Valorizar essas histórias é também incentivar o empreendedorismo e mostrar a força do setor produtivo paranaense”, disse Heloisa Garrett, presidente do LIDE Paraná.

Também participaram do evento o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e vice-governador eleito Edson Vasconcelos e o prefeito emérito de Curitiba, Rafael Greca. Vasconcelos recebeu o título de Homenageado do Ano.

Prêmio – Com número recorde de votação, a 6a edição do prêmio reuniu 150 indicados, 45 finalistas e 15 categorias com votação popular.

O título de Melhor Empresa do Ano, conquistado pela Positivo Tecnologia, reconhece a organização que obteve o melhor desempenho nas categorias da premiação, considerando também sua trajetória de excelência, liderança e contribuição para o desenvolvimento do Paraná.

A empresa também foi vencedora na categoria Tecnologia e Transformação Digital, enquanto seu presidente, Hélio Bruck Rotenberg, recebeu o título de Empresário do Ano, somando três importantes reconhecimentos.

“Apesar dos obstáculos que fazem parte da rotina de quem empreende, tenho orgulho de estar à frente da Positivo Tecnologia há mais de 37 anos. Receber esse reconhecimento em Curitiba tem um significado especial”, afirma Hélio Bruck Rotenberg.

Categorias – Entre os vencedores das demais categorias, o Jacomar recebeu o reconhecimento em Varejo; a Neodent, em Indústria; e a Castrolanda, em Agronegócio. Na categoria Franchising, o prêmio ficou com a 10 Pastéis. Já em Serviços Empresariais e Especializados, a vencedora foi o Grupo Risotolândia, enquanto a GT Building conquistou o reconhecimento em Construbusiness.

Em Logística e Infraestrutura, a premiada foi a Viação Graciosa. Na categoria Saúde, o reconhecimento ficou com o Hospital Erasto Gaertner, enquanto a Pereira Gionédis Advogados venceu em Direito. A PUCPR foi reconhecida em Educação, e a GERAR, em Melhores Práticas ESG.

Na categoria Jovem Empresário(a), o reconhecimento ficou com Luanna Souza, do Grupo Pinho, enquanto Louise Rainer Pereira, da Pereira Gionédis Advogados, recebeu o título de Empresária do Ano.

Hors Concours – A premiação também reservou um reconhecimento especial ao Hospital Pequeno Príncipe, homenageado na categoria Hors Concours, destinada a organizações que acumulam três ou mais vitórias em edições anteriores, em reconhecimento à trajetória de excelência e contribuição para seus respectivos setores.