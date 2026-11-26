Zé do Bar permanece em recuperação

Exclusivo: Ocorreu tentativa de homicídio no último dia nove, no Conjunto Habitacional Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina. A Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência no Bar do Zé (vídeo acima), onde alguns homens estavam conversando e tomando cerveja em torno de 22 horas. O criminoso mascarado invadiu o local (usando máscara) e atingiu o proprietário, José Nalin (foto), de 67 anos, e fugiu.

Depois de dez dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, a vítima recebeu alta e saiu no dia dez, da unidade de saúde. Ele foi muito bem tratado por todos os profissionais e se mostrou grato, só que ainda está fragilizado.

José tem quatro filhos (que residem em Curitiba), uma irmã e sobrinhos na cidade. É separado. Os filhos fizeram as visitas e retornaram para a Capital.

O radialista Fábio Lara, que também foi atingido em outra ocasião por facadas próximo do estabelecimento comercial, estava no Bar do Zé no momento do crime, mas não se feriu. Ele está em viagem em lugar não revelado.

Na noite desta quarta-feira, dia 25, a Reportagem conversou com José, ainda muito fragilizado, e ele disse que Lara o usou “como escudo”. Com voz baixa, assinalou que não sabe quem invadiu seu estabelecimento comercial, mas o seu freguês – “que não me procurou nem ligou depois do ocorrido” – se escondeu atrás do comerciante como proteção dos tiros.

Procurado por telefone, Lara não quis se defender, declarou que não pretende comentar mais nada sobre o caso, está “viajando”, e no momento que julgar conveniente “voltará” para Santo Antônio da Platina.

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