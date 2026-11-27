O Platinense Vôlei representou Santo Antônio da Platina na fase final estadual dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), realizada em Toledo. A participação marcou o encerramento do calendário de competições estaduais e da Federação da equipe em 2026.

A classificação para a etapa final coroou uma temporada de importantes conquistas para o time, que levou o nome do município a diferentes cidades paranaenses ao longo do ano.

Entre os principais resultados estão o título de campeão paranaense da Série Prata, o primeiro lugar nos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) Série Ouro Regional e o vice-campeonato da fase macrorregional da Série Ouro.

Em publicação de agradecimento, a equipe destacou que chegar à fase final estadual foi motivo de orgulho, especialmente pela oportunidade de representar Santo Antônio da Platina em uma das principais competições esportivas do estado.

O Platinense Vôlei também agradeceu aos atletas que fizeram parte da temporada, à comissão técnica e ao apoio da administração municipal, especialmente do prefeito Gil Martins, do secretário de Esportes, Diego Vieira, e do professor e diretor de Esportes, Renan.

Os patrocinadores e apoiadores também foram lembrados pela contribuição ao longo do ano, considerada fundamental para viabilizar a participação nas competições e as conquistas alcançadas.

A equipe encerra 2026 celebrando os resultados e o trabalho desenvolvido dentro e fora das quadras, reforçando a presença de Santo Antônio da Platina no cenário do voleibol paranaense.

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