Precisamos de uma fortaleza para evitar retrocesso, diz Moro

Senador visitou Npdiario e negou ser pré-candidato ao governo do Paraná

O senador Sérgio Moro negou ser pré-candidato a governador do Paraná em 2026,; disse manter como prioridade a segurança pública e declarou ser “importante fortalecer o combate a corrupção e continuar com uma fortaleza contra o retrocesso, representado pelo PT”.

Reagiu com bom humor quando um dos presentes colocou uma máscara do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Foi durante recente visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Ele e os assessores foram recebidos pela equipe do jornal, pelo prefeito platinense Professor Zezão, pelo deputado federal Pedro Lupion, pelos ex-presidentes da câmara de vereadores, José Jaime Mineiro e Valdir Domingos de Souza, secretários do Gabinete Civil, Benedito Miranda, do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos Souza, do Planejamento, Alexandre Levati, da Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos, casal Helena e Jorge Garrido(médico cardiologista), advogados Américo Ricardo de Godoi Costa, Paulo Francisco Veiga de Freitas, Jaziel Godinho Morais, Marcelo Cardoso, e empresários Nelson de Camargo e Ivonei Clauer Bozi.

Sérgio Fernando Moro nasceu há 51 anos em Maringá, onde se graduou na Universidade Estadual, fez mestrado e doutorado na UFPR, em Curitiba. Deu aulas na mesma instituição.

Tornou-se juiz federal em 1996 e trabalhou em casos como os escândalos do Banestado e do Mensalão.

Ganhou notoriedade nacional e internacional por comandar, entre março de 2014 e novembro de 2018, o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.

Em 2017, no âmbito dessa operação, condenou o ex-presidente Lula, decisão que foi posteriormente anulada pelo colegiado do STF em 2021, ratificando a Segunda Turma do tribunal que julgou Moro ter agido com parcialidade em relação ao petista e declarando, definitivamente, a suspeição do ex-magistrado no caso. Também o Comitê dos Direitos Humanos da ONU(Organização das Nações Unidades reconheceu a “parcialidade” de Moro, em abril de 2022.

Em novembro de 2018, pediu exoneração da magistratura, após aceitar o convite do então presidente eleito para ser titular do Ministério da Justiça e Segurança.

Empossado em 1° de janeiro de 2019 e em 24 de abril de 2020, pediu demissão em entrevista coletiva, após exoneração do diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. Passou a atuar na iniciativa privada como advogado e consultor.

Em 31 de março de 2022, Sergio Moro filiou-se ao União Brasil desistiu de sua candidatura presidencial e anunciou sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal ou senador pelo estado de São Paulo. No entanto, a transferência do seu domicílio eleitoral para a capital paulista foi recusada pela Justiça Eleitoral.

No Paraná, Moro estava indeciso sobre a qual cargo iria concorrer, mas em julho, optou pelo senad0. E venceu nas urnas para o mandato de oito anos.

Ele é casado com Rosangela Wolff de Quadros Moro, advogada e eleita deputada federal em São Paulo. Os dois têm um casal de filhos.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

