Governador eleito destaca cooperação entre instituições

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, destacou nesta quinta-feira (26) a importância do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) no enfrentamento à corrupção e às organizações criminosas. Durante o 2º Encontro Estadual do GAECO, promovido pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), em Curitiba, Moro defendeu o fortalecimento da atuação conjunta entre as instituições e a ampliação dos investimentos em tecnologia na segurança pública.

O evento contou com a presença do atual governador, Carlos Massa Ratinho Junior, do procurador-geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, e do coordenador estadual do GAECO, procurador de Justiça Cláudio Rubino Zuan Esteves, além de representantes dos demais Poderes e das forças de segurança.

Moro afirmou que pretende dar continuidade ao fortalecimento das instituições e ampliar a cooperação entre as polícias. “O crime não conhece fronteiras. Por isso, queremos fortalecer a criação de forças-tarefa entre as polícias, com a realização de operações conjuntas e o compartilhamento de informações. O Gaeco representa esse modelo positivo de integração”, declarou.

O governador eleito também ressaltou a importância de preservar a autonomia de cada instituição e de trabalhar de forma coordenada no combate à corrupção e ao crime organizado.

Combate ao crime organizado

Moro afirmou que pretende definir, em conjunto com o futuro secretário de Segurança Pública, Fabiano Bordignon, as estratégias para o enfrentamento às organizações criminosas.

Entre as propostas, está a defesa de medidas mais rigorosas para condenados que exerçam liderança ou tenham participação relevante em facções. Moro também anunciou a intenção de criar, na Secretaria de Segurança Pública, um sistema de monitoramento dos presos considerados mais perigosos, em articulação com o Ministério Público e o Judiciário.

O objetivo, segundo ele, é impedir que criminosos condenados a longas penas permaneçam pouco tempo na prisão e retomem o comando de organizações criminosas.

O coordenador estadual do GAECO, Cláudio Rubino Zuan Esteves, destacou a integração permanente entre as instituições como uma das principais características do grupo. Segundo ele, o modelo paranaense funciona como uma força-tarefa contínua, voltada ao combate ao crime organizado em todo o Estado.

O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, também ressaltou a importância da cooperação entre o Ministério Público e as forças policiais. “Temos no Paraná uma situação privilegiada de integração entre as forças policiais e o Ministério Público, que se materializa nos GAECOs. A tendência é de continuidade e de aprimoramento desse trabalho”, afirmou.

Enchentes e prevenção

Questionado sobre os temporais que atingiram o Paraná nos últimos dias, Moro manifestou solidariedade às famílias das seis pessoas que morreram em decorrência das chuvas. Segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil na quarta-feira (25), 50 municípios foram afetados, com alagamentos, enxurradas, danos a imóveis e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Mais de 10 mil pessoas foram atingidas.

O governador eleito afirmou que a equipe de transição já trabalha na preparação de medidas para o próximo ano, com foco na prevenção e no atendimento à população.

“Queremos preparar uma série de medidas de prevenção para minorar essas enchentes e reforçar principalmente o socorro. As obras normalmente demoram um pouco mais de tempo, mas estaremos sempre presentes para ajudar a população paranaense”, declarou.

Moro também afirmou que pretende cobrar da Copel investimentos para tornar a rede elétrica mais resistente aos eventos climáticos extremos. Segundo ele, estão previstas reuniões com a direção da companhia para conhecer os planos de investimento e buscar soluções para o Estado.