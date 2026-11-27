Participou ativamente da criação da Uenp em 2006

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) garantiu nesta quarta-feira (25) que as áreas de educação e saúde vão continuar marcando a atuação do sétimo mandato de Romanelli na Assembleia Legislativa a partir de fevereiro de 2027. “Nesses 24 anos de vida pública, além de deputado estadual, fui líder do governo em duas ocasiões e 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e em todas essas funções coloquei a saúde e a educação como prioridade das ações do mandato parlamentar”, disse.

“É claro que as funções, embora diversas, levei o compromisso da transparência nos atos legislativos e no diálogo entre os meus pares e entre as forças políticas da sociedade e as representadas no parlamento”, completou.

Romanelli disse ser contrário aos discursos de lacração e de caça likes comuns hoje nas assembleias, nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional. “Quem precisa de atendimento de saúde ganha o quê com trocas de xingamentos na internet? É por isso que concentro meu trabalho na Assembleia em conversar com as cidades, seus moradores, lideranças e representantes, e buscar os recursos e ações de governo para atender melhor à população”, disse .

Além do parlamento

Além do parlamento estadual e municipal (vereador em Curitiba), Romanelli chefiou a Secretaria Estadual de Habitação (1995-1999) e a presidência da Cohapar (2003-2006), além da Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego (2011-2014). “Ocupar postos e funções de gestão nos dá oportunidade de colocar em prática os projetos e propostas que defendemos enquanto agentes políticos. O Executivo é uma experiência extraordinária na vida pública. Na habitação e no trabalho, o Paraná avançou de forma muito significativa”, destacou.

“Eu trabalho, do ponto de vista objetivo, para melhorar a vida das pessoas. É fazer com que os programas que o governo desenvolve cheguem aos municípios que represento e, ao mesmo tempo, trabalho em temas importantes como saúde e educação, que são políticas públicas extremamente importantes. Educação, especialmente, eu tenho uma ligação muito, muito forte com o ensino público superior e tenho o entendimento da importância do ensino público, da qualidade de ensino, que é fundamental, e desenvolver esses programas de uma forma estruturada”, completou Romanelli.

Romanelli participou ativamente da criação da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) em 2006 e que funciona no sistema multicampi em Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho. Doutor Honoris Causa da universidade, Romanelli mostra que a luta pelo ensino público superior no Norte Pioneiro culminou com a criação do curso de Medicina no campus de Cornélio Procópio da Uenp.

(foto: Orlando Kissner/Alep)