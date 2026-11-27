Ricardo Akel assume a Saúde; Fernando Hideyo Yokemura comandará a transformação digital do Estado

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta quinta-feira (26) mais dois nomes que integrarão sua equipe a partir de janeiro de 2027. O médico e gestor público Ricardo Akel será o secretário da Saúde. Já Fernando Hideyo Yokemura ficará à frente da Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial.

As escolhas reforçam duas prioridades do futuro governo: ampliar a eficiência dos serviços de saúde e modernizar a administração estadual, utilizando tecnologia para facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

Moro destacou que a formação do secretariado está baseada na escolha de profissionais com experiência e reconhecida capacidade técnica.

“Queremos um governo enxuto, honesto e eficiente, formado por pessoas técnicas, habilitadas e consagradas em suas áreas. Ricardo Akel é uma grande referência da medicina paranaense e da gestão pública da saúde. Fernando Yokemura é reconhecido nacionalmente na transformação digital e no desenvolvimento de tecnologias para facilitar o acesso aos serviços governamentais”, afirmou o governador eleito.

Ricardo Akel assume a Secretaria da Saúde

Médico formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Akel é mestre em Medicina Interna e possui especializações em Clínica Médica, Gastroenterologia e Administração Hospitalar.

Foi professor e médico do Hospital de Clínicas da UFPR, onde exerceu os cargos de diretor médico e diretor-geral. Foi o primeiro diretor-geral da instituição eleito pela comunidade universitária.

Akel também teve participação na construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre 1990 e 1992, foi secretário nacional de Assistência à Saúde e presidente do INAMPS, período em que participou da formulação das Leis Orgânicas da Saúde e da integração do instituto ao SUS.

Ao longo da carreira, ocupou funções de gestão no INSS, na GEAP, no Mãe de Deus Center, em Porto Alegre, e na Aliança Saúde PUC Santa Casa. Atualmente, é diretor-executivo do Grupo Instituto do Rim do Paraná.

A experiência do futuro secretário reúne atuação médica, gestão hospitalar e conhecimento da estrutura do sistema público de saúde.

Durante a campanha, Moro apresentou como prioridades para a área a redução das filas, a ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias e o fortalecimento da atenção primária.

O plano de governo prevê a criação da Tabela SUS Paranaense, com complementação estadual aos valores pagos por procedimentos, além da expansão da telemedicina e da digitalização dos serviços.

“Queremos que as pessoas tenham o serviço de saúde na palma da mão”, afirmou Moro durante a campanha, ao defender o acesso a agendamentos, resultados de exames e atendimentos por meio de aplicativos.

Fernando Hideyo Yokemura comandará a transformação digital

Fernando Hideyo Yokemura tem mais de 35 anos de experiência em tecnologia da informação, governança e transformação digital. Advogado e tecnólogo em processamento de dados, possui mestrado em Gestão Pública e especializações em inteligência artificial, Big Data, finanças e engenharia de software.

Em sua trajetória, atuou em instituições financeiras nacionais e internacionais, foi Head de Tecnologia do Banco do Brasil na Europa e consultor da Caixa Econômica Federal. Também participou de projetos de transformação digital no setor público, com destaque para sua atuação na Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo.

Atualmente, é doutorando em Economia, com ênfase em inteligência artificial aplicada às políticas públicas.

A nova secretaria terá a missão de integrar e simplificar os serviços estaduais, reduzir a burocracia e ampliar o uso de tecnologia na administração pública.

Durante a campanha, Moro defendeu a criação de um ambiente digital que reúna os serviços do governo e permita que o cidadão resolva demandas pelo celular.

“Tudo que o cidadão precisar do governo vai estar acessível em um aplicativo de celular, inclusive os atendimentos na área da saúde”, afirmou o governador eleito.

A inteligência artificial também deverá ser utilizada para aprimorar processos administrativos, apoiar decisões e melhorar a qualidade dos serviços públicos.

Com os anúncios, Moro avança na formação do secretariado que assumirá o governo do Paraná em janeiro de 2027, combinando experiência técnica e propostas de modernização da gestão estadual.

Foto: Moro ao lado de Ricardo Akel