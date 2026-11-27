Alimentos, carnes, bebidas, produtos de limpeza e higiene

Os Supermercados Molini’s realizam nesta sexta-feira (27) uma Black Friday com descontos em diversos setores. As ofertas são válidas exclusivamente nesta data e contemplam todas as lojas da rede.

Entre os destaques estão costela bovina por R$ 19,98 o quilo, filé de frango Pioneiro por R$ 13,87 o quilo, linguiça suína por R$ 10,99 o quilo, arroz Picinin (5 kg) por R$ 19,97 e açúcar cristal (5 kg) por R$ 12,98.

Também há ofertas em frutas, ovos, chocolates, panetones, produtos de higiene e limpeza. Na seção de bebidas, cervejas como Skol e Antarctica custam R$ 3,15 a lata, enquanto a Heineken sai por R$ 4,37.

Os consumidores podem aproveitar as promoções nas lojas físicas ou realizar compras pelo site www.molinisonline.com.br e aplicativo Molini’s Online.

Atenção: as ofertas são válidas somente nesta sexta-feira (27 de novembro de 2026). A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos.