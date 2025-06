Bico Distribuidora comemora 15 anos

Em Santo Antônio da Platina e região

Leandro Ferreira dos Santos e sua esposa, Andreia Vieira de Souza Santos, comemoram a prosperidade com orações à Deus e mais trabalho. Casal simpático e honesto, ganhou uma clientela que admira o jeito simples e transparente de lidarem com tudo.

Agora, junto com os colaboradores e os filhos, Victor Hugo, Anny vitória e Davi Emanuel, estão aproveitando os 15 anos do sucesso, conquistado com esforço e fé cristã.

Leandro iniciou vendendo linguiça de porta em porta, sempre com disposição e alegria. A Bico Distribuidora hoje é referência em atacado e varejo de alimentos, embalagens, cestas de presentes, perfumes, doces, frios, bebidas em Santo Antônio da Platina e toda região, atende churrascarias, lanchonetes, pizzarias, panificadoras, restaurantes, supermercados, quiosques, sorveterias, bares etc.

A Bico Distribuidora abre todos os dias e oferece os produtos de seu extenso portfólio com agilidade e qualidade no serviço na Vila Ribeiro. Para mais informações sobre produtos, serviços ou para realizar pedidos, entre em contato com a Bico Distribuidora pelos telefones.

(43) 3534-2878

(43) 99662-1390

(43) 99917-1296