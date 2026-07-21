Explosão de rochas interdita 153: Assista

Sempre às terças e quintas

A concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que o tráfego nas rodovias sob sua administração começou com boas condições de circulação, sem registros de congestionamentos ou ocorrências que comprometam o fluxo de veículos.

A principal intervenção programada para a partir das 14 horas nas terças e quartas na BR-153, na altura do km 33, (perto da Ponte do Ribeirão do Ubá) onde será realizada uma operação de detonação de rochas. Durante a execução dos trabalhos, haverá interdições temporárias nos dois sentidos da rodovia, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e das equipes responsáveis pelo serviço.

A concessionária recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitem a sinalização implantada no local e sigam as orientações das equipes operacionais. Quem puder também deve programar a viagem com antecedência, considerando possíveis paradas momentâneas durante a operação.

Para obter informações sobre as condições das rodovias, os usuários podem entrar em contato com a EPR Litoral Pioneiro pelo telefone 0800 277 0153, que também atende via WhatsApp. A concessionária ainda disponibiliza atualizações em tempo real por meio de seus canais oficiais nas redes sociais.