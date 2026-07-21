Facebook Instagram Youtube

PESQUISA APONTA Caiado como principal destino de votos de FLÁVIO BOLSONARO

Em eventual disputa contra Lula

Por Camila Vasconcelo
Eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) demonstram disposição para mudar de candidato ainda no primeiro turno caso identifiquem risco de vitória de Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2026.
Nesse cenário, o principal beneficiado seria Ronaldo Caiado (PSD), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (21).
De acordo com o levantamento, 67% dos entrevistados que declaram voto no pré-candidato do PL afirmaram que poderiam escolher outro nome para evitar a reeleição do presidente petista. Caiado é favorito para herdar votos de Flávio Bolsonaro.

O comportamento contrasta com o eleitorado de Lula. Entre seus apoiadores, 27% disseram que mudariam de voto caso o atual presidente não apresentasse chances de vitória.

A pesquisa também perguntou aos eleitores de Flávio Bolsonaro em quem votariam se o senador não disputasse a Presidência. Caiado aparece como o nome mais citado, com 25% das preferências.

Na sequência, estão Renan Santos (Missão), com 22%, e Romeu Zema (Novo), com 20%.

Embora seja apontado como possível receptor de votos do eleitorado bolsonarista, Caiado ainda registra desempenho inferior aos principais adversários no atual cenário de primeiro turno. O levantamento indica Lula com 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 33%.

Ronaldo Caiado aparece com 7%, dois pontos percentuais abaixo de Renan Santos, que soma 9%. O pré-candidato do PSD tem Gilberto Kassab como possível vice em uma chapa formada exclusivamente pelo partido.

Deixe um comentário

Menu

Siga-nos

Facebook Instagram Youtube

Pesquisar

Digite abaixo o que deseja encontrar e clique em pesquisar.
PopUp Fevereiro Jacarezinho 2026