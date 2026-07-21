PESQUISA APONTA Caiado como principal destino de votos de FLÁVIO BOLSONARO

O comportamento contrasta com o eleitorado de Lula. Entre seus apoiadores, 27% disseram que mudariam de voto caso o atual presidente não apresentasse chances de vitória.

A pesquisa também perguntou aos eleitores de Flávio Bolsonaro em quem votariam se o senador não disputasse a Presidência. Caiado aparece como o nome mais citado, com 25% das preferências.

Na sequência, estão Renan Santos (Missão), com 22%, e Romeu Zema (Novo), com 20%.

Embora seja apontado como possível receptor de votos do eleitorado bolsonarista, Caiado ainda registra desempenho inferior aos principais adversários no atual cenário de primeiro turno. O levantamento indica Lula com 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 33%.

Ronaldo Caiado aparece com 7%, dois pontos percentuais abaixo de Renan Santos, que soma 9%. O pré-candidato do PSD tem Gilberto Kassab como possível vice em uma chapa formada exclusivamente pelo partido.