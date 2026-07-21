Estupro de MENINA ESTÁ EM SIGILO em Santo Antônio: vídeo

Criminoso permanece preso

Exclusivo: O grave caso do estupro de vulnerável ocorrido na noite de sábado, dia 19, em Santo Antônio da Platina, já foi relatado pela delegada adjunta no fim de semana. Está sob sigilo agora. Mas ela indiciou o suspeito pelo crime e o caso está com o Ministério Público agora.

Teve audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O indíviduo permanece encarcerado numa cadeia da região.

Recorde o que aconteceu:

A Polícia Militar em patrulhamento foi abordada às 20h05m deste sábado, dia 19, por uma mulher que denunciou o imóvel em que estava alojada, e onde um homem abusou de uma menor e, por isso, sendo linchado pelos demais hóspedes. Foi no Jardim São Francisco, quase centro de Santo Antônio da Platina (vídeo e fotos). A corporação não tinha recebido nenhuma reclamação sobre o caso.

Foi solicitado apoio da Rádio-Patrulha.

Na chegada das viaturas, havia um grupo aparentemente embriagado, e notado um tumulto de pessoas e vários homens, os quais seguravam um indivíduo ao chão. Foi informado tratar-se do autor do fato, assim sendo, algemado, preso e já conduzido ao camburão, em virtude dos ânimos exaltados.

A vítima, uma pré-adolescente de 13 anos, relatou que o elemento teria lhe oferecido mil reais para que deixasse que a tocasse.

A menina foi preservada, não sendo solicitado que ela repetisse seu relato, tendo apenas confirmado o que já teria dito a genitora.

O acusado apresentava lesão em face e escoriações pelo corpo, pois já agredido pelos presentes no momento do ocorrido. Assim, com apoio das demais equipes, os envolvidos foram conduzidos ao Pronto Socorro para atendimento médico e posteriormente a 38ª Delegacia de Polícia Civil.

Cabe mencionar que a vítima informou ao médico não ter sido a primeira vez que o fato ocorria e que ela não teria contado a familiares por medo.

A proprietária do imóvel conversou depois com o Npdiario pelo WhatsApp. A residência funcionaria como uma espécie de Pousada/Hotel ou Airbnb, só que ela não confirmou.

Disse que a reportagem continha inverdades, porém não indicou quais seriam. Ameaçou entrar com ação judicial contra o jornal e anunciou que iria pessoalmente tratar do assunto nesta segunda-feira, dia 20. Mas, não deu detalhes e também não respondeu as perguntas:

Onde reside? O que funciona no imóvel? “Hóspedes” seriam trabalhadores da pedageira da BR-153?

O bairro São Francisco é calmo e de famílias tranquilas, a maioria se relaciona de forma educada e colaborativa. No grupo de WhatsApp houve muitas queixas e manifestações de pavor na noite de sábado, “sempre há gritos e som alto nessa casa”, disse um morador à Reportagem.

Com o sigilo imposto, não será possível prosseguir na reportagem com relação ao caso específico.

Mas, se houver escândalo, gritarias ou outro crime no local, o Npdiario informará por ser prestação de serviço público.