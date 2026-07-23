Morena de 27 anos é a nova Gata da Semana

Bonita, meiga e focada na família e trabalho

Nascida e criada em Santo Antônio da Platina, Débora Maísa Daniel (fotos) se prepara para celebrar seus 28 anos no próximo dia 5. Com 1,85 metro de altura, característica que costuma chamar a atenção de quem a conhece, ela construiu sua trajetória pautada nos valores familiares, na fé e na dedicação ao trabalho.

Filha de uma família tradicional do município, Débora mora atualmente com os pais e mantém forte ligação com suas raízes. Ela é neta de Adelaide Barbosa Daniel e Benedito Daniel, que tiveram importante participação na comunidade da Igreja Católica São João Batista, na Vila Ribeiro.

Católica praticante, Débora destaca que a família ocupa um lugar especial em sua vida. Sempre que possível, gosta de passar o tempo livre ao lado dos pais e da irmã mais nova, de 23 anos, fortalecendo os laços que considera essenciais para sua felicidade.

Há sete anos trabalhando na Padaria Ponto do Pão, também investiu em sua formação profissional, concluindo cursos técnicos em Eletrotécnica e Recursos Humanos. A dedicação ao trabalho e o compromisso com a honestidade são princípios que procura seguir diariamente.

Além da rotina profissional, Débora cultiva diversas paixões. Apaixonada por motos, viagens e passeios, gosta de conhecer novos lugares e viver experiências diferentes. Também aprecia ouvir pagode, fazer novas amizades e manter um estilo de vida marcado pela alegria, pelas brincadeiras e pelo bom humor.

Em um momento especial da vida pessoal, ela vive um noivado e já tem casamento marcado para 2027. Com muitos sonhos e projetos para o futuro, Débora segue valorizando aquilo que considera mais importante: a família, os amigos, a fé e a sinceridade nas relações.

E, quando o assunto é gastronomia, ela não esconde o entusiasmo. Entre risadas, faz questão de admitir uma de suas maiores paixões: “Amo comer”, brinca, reforçando sua personalidade espontânea e cativante.

Agora, emerge como a fantástica Gata da Semana.