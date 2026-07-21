Romanelli reúne mais de 700 lideranças de 93 cidades (assistam)

E demonstra força de articulação política no Paraná

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli reuniu em Cornélio Procópio mais de 700 lideranças políticas de mais de 90 municípios paranaenses em um grande encontro de organização interpartidária voltado ao planejamento das eleições de 2026.

A iniciativza contou com a presença de 23 prefeitos, além de uma expressiva participação de vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças de diversas regiões do Estado, evidenciando a capacidade de diálogo e articulação construída por Romanelli ao longo de sua trajetória pública.

O encontro também foi prestigiado pelo deputado federal e pré-candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex, e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e pré-candidato ao Senado, Alexandre Curi, que participaram da reunião ao lado de Romanelli, reforçando a unidade do grupo político e a importância do fortalecimento das lideranças municipais.

Realizado no Norte Pioneiro, o evento teve como objetivo alinhar estratégias, fortalecer a integração entre as lideranças municipais e debater os desafios e perspectivas para o futuro do Paraná. A diversidade de partidos representados reforçou o caráter plural da reunião e o compromisso com uma atuação baseada no diálogo e na construção de soluções para os municípios.

Durante seu pronunciamento, o líder do PSD na Alep destacou que grande parte dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças presentes mantém uma parceria política construída ao longo de décadas. Segundo o deputado, muitos dos gestores municipais caminham ao seu lado desde o seu primeiro mandato parlamentar, há mais de 20 anos, em uma relação baseada na confiança, no diálogo permanente e na obtenção de resultados concretos para a população.

“Tenho a alegria de olhar para este auditório e ver muitos amigos que caminham conosco há mais de duas décadas. Essa confiança foi construída com trabalho e resultados. Ao longo desses anos conseguimos levar investimentos estruturantes para os municípios nas áreas da saúde, habitação, educação, pavimentação, infraestrutura e tantas outras políticas públicas que transformam a vida das pessoas. É essa parceria com os municípios que nos motiva a continuar trabalhando”, afirmou Romanelli.

Ao longo da reunião, foram debatidas diretrizes para a organização política do grupo, além da troca de experiências entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças municipais sobre os desafios enfrentados nas diferentes regiões do Estado.

Romanelli ressaltou ainda que o fortalecimento da atuação municipalista continuará sendo um dos pilares de sua caminhada.

“Estamos organizando essa caminhada com seriedade, responsabilidade e muito diálogo. O Paraná avança quando os municípios são fortalecidos, quando ouvimos quem está na ponta e quando trabalhamos de forma conjunta, sempre pensando no interesse da população”, completou.

Em seus pronunciamentos, Sandro Alex e Alexandre Curi ressaltaram a importância da atuação de Romanelli como uma das principais lideranças políticas do Norte Pioneiro e um dos parlamentares que mais contribuem para o desenvolvimento dos municípios da região. Ambos também defenderam a continuidade do modelo de gestão implantado pelo governador Ratinho Junior, destacando que esse projeto tem como referências as pré-candidaturas de Sandro Alex ao Governo do Paraná e de Alexandre Curi ao Senado Federal.

A grande mobilização consolidou o encontro como um dos maiores atos políticos regionais realizados neste período, reunindo representantes de dezenas de cidades e reforçando o protagonismo de Romanelli na articulação de lideranças em todas as regiões do Paraná.

Imagens: Sheila Siqueira/Especial para o Npdiario