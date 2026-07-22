Palhaço FURUNFO confirmado na Efapi

De 19 até 23 de agosto

A diversão está garantida na arena da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

O irreverente Palhaço Furunfo está confirmado na EFAPI 2026 para animar a arena de rodeios com muito bom humor, interação e um espetáculo que promete arrancar muitas risadas do público.

Prepare-se para viver grandes emoções, vibrar com as montarias e se divertir com um dos maiores animadores de arena do Brasil.

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