“Mas, não há motivo de preocupação, estamos atentos e monitorando, a população pode permanecer calma”, tranquilizou Adriana.

A Secretária Municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida (foto acima) , e a diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, informaram, neste fim de semana, que há 16 casos positivos para o Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

Apesar do cenário epidemiológico ser considerado relaticamente tranquilo, a Pasta reforça a importância de manter os cuidados preventivos, que também ajudam a evitar a transmissão de outras doenças respiratórias.

Rosilei Valério (foto abaixo) estava com a doença e disse ao Npdiario e disse ter passado por desconforto e dores de cabeça, mas não teve febre. Ela já está curada.

Entre as recomendações estão manter a vacinação em dia, higienizar frequentemente as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato próximo com outras pessoas ao apresentar sintomas. O uso de máscara também é indicado para pessoas com sintomas respiratórios, especialmente em locais fechados ou na presença de pessoas vulneráveis.

A orientação é ainda evitar compartilhar objetos de uso pessoal e permanecer em casa durante o período de sintomas, sempre que possível. Em casos de febre persistente, tosse, dor de garganta ou agravamento do quadro, a recomendação é procurar atendimento médico, principalmente diante de dificuldade para respirar.

Vacinação – A vacinação continua sendo uma das principais formas de prevenção contra as complicações da Covid-19. O município disponibiliza doses para crianças e adultos nas salas de vacinação da rede municipal de saúde, conforme os critérios e as recomendações vigentes do Ministério da Saúde.

A Secretaria reforça que a prevenção depende da colaboração de todos e que atitudes simples ajudam a proteger tanto a saúde individual quanto a coletiva.